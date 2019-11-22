Виймси остался без ответственного за образование чиновника

Пресс-секретарь волостной управы Райн Ресмелдт Уусен сообщил, что ему неизвестно, почему Ахер захотел покинуть свою должность. Вероятно, причиной стал скандал, вспыхнувший вокруг местной школы.

"Нам стало известно о достойных сожаления систематических случаях ненадлежащего поведения в школе Хаабнеэме, которые происходили в ноябре прошлого года, и о которых руководитель школы своевременно не оповестил работодателя, т.е. волостную управу, чтобы случаями можно было заняться безотлагательно и в соответствии с законом", — сообщила несколько дней назад волостная старейшина Лайне Рандъярв.

По имеющейся информации, учитель начальных классов предположительно в течение года несколько раз толкал своих учеников, тем самым причиняя им боль.

Сообщалось, что управа расторгает трудовой договор с директором школы Сирье Тоомла, но после прошедшего в школе собрания было решено оставить ее на своем посту.

По словам пресс-секретаря, в управе обсудят заявление Ахера в понедельник.

Ахер приступил к работе заместителя старейшины 26 марта 2019 года и отвечал в управе за школьное образования и внешкольную работу.