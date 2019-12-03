Видный социал-демократ о подорожании проезда: центристы забыли свои предвыборные обещания?

«На выборах в Рийгикогу они черным по белому пообещали предоставить всем возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом Таллинна. На самом же деле вместо этого они повышают стоимость проезда. Как память может быть такой короткой?» удивляется депутат городского собрания Таллинна и подчеркивает, что социал-демократы много раз вносили в производство горсобрания проект, предлагающий сделать столичный общественный транспорт бесплатным для всех пассажиров.

„Если мы хотим, чтобы Таллинн стал действительно зеленой столицей, то мы должны стремиться к тому, чтобы общественным транспортом также пользовались туристы и гости столицы. Пришло время сделать сеть общественного транспорта более простой и логичной, и прекратить дорогостоящее cодержание билетной системы и контролеров», – отметил Вакра.

По его словам, муниципальную полицию нужно освободить от обязанности ловить «зайцев», вместо этого она могла бы заняться, например, наведением порядка в столичном таксоизвозе.

«Решение об отмене платы за проезд в общественном транспорте принимает городское собрание, и поэтому мы еще раз подадим соответствующий проект. Надеюсь, что центристы в этот раз выполнят свое предвыборное обещание», – подчеркнул депутат горсобрания и председатель таллиннского округа Социал-демократической партии Райнер Вакра.

Согласно решению мэрии, к примеру, месячный билет подорожает с 23 до 30 евро, льготный месячный билет – с 8,5 до 13 евро.