Видные центристы критикуют Хельме: министру не пристало бросаться необдуманными словами

”По словам председателя EKRE Марта Хельме, Таллиннский университет воспитывает по несуществующей науке конокрадов. Как выпускники этого учебного заведения считаем необходимым высказаться. Министру не подобают необдуманные высказывания”, — считают они.

”Таллиннский университет, его бывшие и нынешние студенты в шоке от высказываний Хельме. Нежданно-негаданно одно из учебных заведений стало псевдонаучным центром, где обучают криминалу. Сейчас можно только представить, насколько оскорбленными чувствуют себя преподаватели, ученые, студенты и выпускники. Такие высказывания не просто задевают преподавательский состав, студентов и выпускников, но и являются издевательскими и безответственными”.

Ааб и Терик подчеркивают, что Таллиннский университет обучает и в исторической ретроспективе обучил большую часть эстонских учителей, социальных работников, руководителей сферы образования и множество экспертов в других областях.

В своем заявление видные центристы отмечают, что к политикам и общественным деятелям предъявляются повышенные требования — они должны быть примером, и их утверждения должны основываться на фактах. ”Как выпускники Таллиннского университета осуждаем слова Марта Хельме в адрес университета”.