02.04.2020, 22:12

ВИДЕОУДАЛЕНКА RusDelfi | "Гуляй рванина, нам не страшен вирус". Москвичи — о жизни в условиях коронакризиса

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Роман Старапопов
EST 19

Журналисты портала Delfi находится в самоизоляции и работают ”на удаленке”. Впрочем, это уже обычная практика для всего мира. О том, как справляется с коронакризисом Москва, рассказали копирайтер-переводчик Александра Никольская и директор по маркетингу Татьяна Хаманова.

Александра и Татьяна тоже находятся в самоизоляции. Работа Александры изначально была удаленной, а вот Татьяна признает, что из дома работать сложнее и непривычнее, чем из офиса.

В Эстонии некоторые фирмы временно урезали зарплаты своим работникам на три месяца. По словам москвичек, их руководство пока что к таким мерам не прибегало.

”Я вообще не понимаю, как можно офисным сотрудникам в такие непростые времена урезать зарплату. Это и так стрессы. Мне никто ничего не сообщал. Надеюсь, это не произойдет, иначе я буду очень злиться”, — с долей иронии говорит Татьяна.

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По словам Александры у нее зарплата пока что тоже не изменилась, но вот объемы работы стало намного больше. ”Насколько я знаю, те мои коллеги, кого перевели на удаленный режим работы, также в зарплате не потеряли”, — отмечает Александра.

Тем не менее, фирмы понимают, что влияние коронакризиса скажется на бизнесе. ”Мы общались с коллегами и решили, что как только вся эта коронная история поутихнет и мы будем возвращаться в нашу привычную лодку ведения бизнеса, то, конечно, будет барахлить весь средний и малый бизнес. Мы относимся к среднему. Мы решили, что некоторые бюджеты, в том числе статьи по маркетингу, будем урезать. Будем отказываться от каких-то мероприятий”, — рассказывает директор по маркетингу о предстоящих вынужденных изменениях в фирме.

Однако, как замечает Татьяна, некоторые компании напротив, даже возрадовались кризису: такие, как секс-индустрия и санитайзеры. ”Тот же PornHub, который сделал бесплатную премиум-подписку. Они выкладывали график, где виден рост просмотров с каждым днем. Чем дальше, тем больше пользователей заходят пользователи заходят и смотрят данный сервер. Естественно, что людям делать на карантине? Особенно в России, где объявили нерабочую неделю? Что людям делать? — с улыбкой спрашивает Татьяна.

Что касается карантина, то по словам Татьяны, официально он еще не объявлен в столице России. Ссылаясь на разъяснения медиков о том, что такое карантин, она поясняет: это когда вводят войска, комендантский час и полностью контролируют передвижение граждан.

”У нас объявили, что это будет, но сейчас еще ничего не введено. Хотя, многие считают, что медиа от нас скрывают информацию о количестве людей, которые уже заболели этим вирусом. Непонятно, как все будет происходить. Но в выходные — я видела из окна — люди гуляли, катались на роликах. Куча мамаш были с маленькими детьми. Я в ужасе на все это смотрела. Люди все это восприняли как возвращение новогодних праздников. Гуляй рванина, нам не страшен никакой вирус. Хотя, у меня есть друзья в Нью-Йорке и они говорят, что это страшная штука”, — рассказывает Татьяна, которая считает, что Москва должна принять более жесткие меры в связи с распространением Covid-19.

Девушка предполагает, что Москва будет сидеть в самоизоляции минимум еще три недели. ”А нам неофициально сказали, что два-три месяца”, — добавляет Александра.

После того, как в Москве объявили о режиме самоизоляции и настоятельно рекомендовали ее для пожилых людей, то улицы стала патрулировать нацгвардия. Эта структура не относится к полиции.

”Представители нацгвардии ходили по дворам и показывали пенсионерам постановление Собянина (мэр Москвы — прим.) и рассказывали им, что по улице ходить страшно и ненужно. Что режим самоизоляции для пенсионеров введен для их же безопасности. Это выглядело, откровенно говоря, страшно. Но с другой стороны, это была объективная мера, потому что многие старики узнав, что настоятельно рекомендовали лишний раз не выходить из квартиры, собрали свои сумки, тросточки, костыли и пошли гулять, сказав, что они лучше умрут, чем останутся без прогулок”, — рассказывает Александра.

С медицинскими масками в Москве тоже как и в Таллинне, да и в Эстонии в целом дефицит. Татьяна говорит, что на протяжении недели в столичных аптеках не было масок. Удалось приобрести только в продуктовом магазине.

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