ВИДЕОУДАЛЕНКА RusDelfi | "Гуляй рванина, нам не страшен вирус". Москвичи — о жизни в условиях коронакризиса

Александра и Татьяна тоже находятся в самоизоляции. Работа Александры изначально была удаленной, а вот Татьяна признает, что из дома работать сложнее и непривычнее, чем из офиса.

В Эстонии некоторые фирмы временно урезали зарплаты своим работникам на три месяца. По словам москвичек, их руководство пока что к таким мерам не прибегало.

”Я вообще не понимаю, как можно офисным сотрудникам в такие непростые времена урезать зарплату. Это и так стрессы. Мне никто ничего не сообщал. Надеюсь, это не произойдет, иначе я буду очень злиться”, — с долей иронии говорит Татьяна.

По словам Александры у нее зарплата пока что тоже не изменилась, но вот объемы работы стало намного больше. ”Насколько я знаю, те мои коллеги, кого перевели на удаленный режим работы, также в зарплате не потеряли”, — отмечает Александра.

Тем не менее, фирмы понимают, что влияние коронакризиса скажется на бизнесе. ”Мы общались с коллегами и решили, что как только вся эта коронная история поутихнет и мы будем возвращаться в нашу привычную лодку ведения бизнеса, то, конечно, будет барахлить весь средний и малый бизнес. Мы относимся к среднему. Мы решили, что некоторые бюджеты, в том числе статьи по маркетингу, будем урезать. Будем отказываться от каких-то мероприятий”, — рассказывает директор по маркетингу о предстоящих вынужденных изменениях в фирме.