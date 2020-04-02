ВИДЕОУДАЛЕНКА | "Гуляй рванина, нам не страшен вирус". Москвичи — о жизни в условиях коронакризиса

Однако, как замечает Татьяна, некоторые компании напротив, даже возрадовались кризису: такие, как секс-индустрия и санитайзеры. ”Тот же PornHub, который сделал бесплатную премиум-подписку. Они выкладывали график, где виден рост просмотров с каждым днем. Чем дальше, тем больше пользователей заходят пользователи заходят и смотрят данный сервер. Естественно, что людям делать на карантине? Особенно в России, где объявили нерабочую неделю? Что людям делать? — с улыбкой спрашивает Татьяна.
Что касается карантина, то по словам Татьяны, официально он еще не объявлен в столице России. Ссылаясь на разъяснения медиков о том, что такое карантин, она поясняет: это когда вводят войска, комендантский час и полностью контролируют передвижение граждан.
”У нас объявили, что это будет, но сейчас еще ничего не введено. Хотя, многие считают, что медиа от нас скрывают информацию о количестве людей, которые уже заболели этим вирусом. Непонятно, как все будет происходить. Но в выходные — я видела из окна — люди гуляли, катались на роликах. Куча мамаш были с маленькими детьми. Я в ужасе на все это смотрела. Люди все это восприняли как возвращение новогодних праздников. Гуляй рванина, нам не страшен никакой вирус. Хотя, у меня есть друзья в Нью-Йорке и они говорят, что это страшная штука”, — рассказывает Татьяна, которая считает, что Москва должна принять более жесткие меры в связи с распространением Covid-19.
Девушка предполагает, что Москва будет сидеть в самоизоляции минимум еще три недели. ”А нам неофициально сказали, что два-три месяца”, — добавляет Александра.
После того, как в Москве объявили о режиме самоизоляции и настоятельно рекомендовали ее для пожилых людей, то улицы стала патрулировать нацгвардия. Эта структура не относится к полиции.
”Представители нацгвардии ходили по дворам и показывали пенсионерам постановление Собянина (мэр Москвы — прим.) и рассказывали им, что по улице ходить страшно и ненужно. Что режим самоизоляции для пенсионеров введен для их же безопасности. Это выглядело, откровенно говоря, страшно. Но с другой стороны, это была объективная мера, потому что многие старики узнав, что настоятельно рекомендовали лишний раз не выходить из квартиры, собрали свои сумки, тросточки, костыли и пошли гулять, сказав, что они лучше умрут, чем останутся без прогулок”, — рассказывает Александра.
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