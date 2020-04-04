04.04.2020, 16:37

ВИДЕОУДАЛЕНКА | Белобровцев: действительно ли есть необходимость в том, чтобы задавать ученикам так много?

Учителя видят через скайп пьяных родителей в трусах?
Роман Старапопов
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Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев рассказал, как работает столичная горуправа в условиях коронакризиса, какую помощь будут получать семьи с учениками, а также об организации учебного процесса "на удаленке".

Какая сейчас обстановка в мэрии? Какие новости появляются на фоне коронокризиса?

Обстановка в мэрии гораздо спокойнее, чем в любое другое время. Потому что подавляющее большинство работников переведены на домашний режим работы. Соответственно, людей в здании гораздо меньше, чем обычно. Если мы говорим о характере работе, то, естественно, ее не стало меньше. Зачастую даже и гораздо больше, потому что часто приходится заниматься ситуациями, которые случаются впервые.

Самый яркий пример такой ситуации — школьное дистанционное обучение. То, что пришлось в одночасье переводить все школы страны, и, естественно, все школы Таллинна, на дистанционное обучение, или на э-обучение.

После всех перипетий с дистанционным обучением остается еще одна проблема. Она не распространяется на все школы, но периодически встречается. Например, родители часто сообщают, что уроков задают очень много и им приходится помогать своим детям, потому что сами они просто не справляются. Я обращаюсь ко всем руководителям школ и учителям. Прошу вас, учитывать ситуацию и учитывайте пожелания. Действительно ли есть необходимость в том, чтобы задавать ученикам так много, что они иногда, действительно, просто не продыхают?

Как проверяются домашние задания? В школе — это вызов к доске, и видно сразу, усвоен материал или нет. А как это происходит сейчас?

Мы предоставили школам свободу действий и развязали им руки. То есть каждый решает, как ему удобнее и как, с его точки зрения, правильно вести уроки, как правильно проверять подготовленность учеников и то, как они выполняют задания. Существуют разные методы. Да можно и по Skype. Существует как минимум семь подобных платформ, ориентированных на то, чтобы проводить обучение дистанционно. Есть и портал, в котором более двадцати тысяч, если я не ошибаюсь, самых разных заданий, связанных с дистанционным обучением.

Некоторые учителя наговаривают уроки в виде аудиозаписей. Кто-то дает домашнее задание, просит что-то написать, затем сфотографировать и прислать фотографии и проверяют их, как тетради.

У всех ли учеников есть доступ к интернету, и, соответственно, у всех ли есть компьютеры? И как оценивает мэрия: насколько долго продлится этот кризис?

Действительно, компьютеров для всех недостаточно. Но подавляющее большинство учеников эту проблему решало самостоятельно. Я думаю, что у подавляющего большинства компьютер дома все-таки есть, родители обеспечивали к нему доступ. Да, у нас возникали с этим вопросы. И Департамент образования в сотрудничестве со школами эти вопросы решал.

Если не ошибаюсь, то около 230 компьютеров нужно было найти и предоставить школьникам, у которых такой возможности не было.
К нам также обратились представители Союза многодетных семей. Они просили для некоторых семей, в которых более двоих детей, дополнительные компьютеры. Порядка двадцати восьми заявок мы удовлетворили.

Что касается продолжительности кризиса, то сейчас абсолютно никто не может предсказать, сколько он продлится. Существуют разные версии. Начиная от знаменитых британских ученых (это собирательный образ), которые говорят о том, что кризис закончится через несколько недель. Есть мнения, что кризис продлится год или даже два. Но я считаю, что прогнозировать — занятие неблагодарное.

В этом смысле мне близка позиция премьер-министра Юри Ратаса, который сказал, что мы отменим чрезвычайное положение тогда, когда будем видеть, как у нас за день количество зараженных коронавирусом уменьшается. В ситуации, когда это количество не только не уменьшается, а наоборот, увеличивается, говорить о том, что в ближайшее время будет отменено чрезвычайное положение и школы снова будут открыты, не приходится. Мое мнение таково: в апреле, может быть, частично и в мае, дистанционное обучение будет сохраняться.

Конечно же, сейчас один из главных вопросов — это экзамены. Что будет с ними?

Во-первых, это вступительные экзамены в гимназии. Во-вторых, это государственные экзамены по окончании школы. Что будет с ними, предсказать довольно сложно.

Недавно этот вопрос задавали министру образования Майлис Репс, которая ответила, что сейчас предсказать что-либо невозможно. Вероятно, придется отодвигать экзамены, а то вообще — отменять. Пока следим за ситуацией, будем реагировать оперативно. Благо, этот случай показал нам, что оперативно мы реагировать все же умеем. Поэтому, я думаю, что если в какой-то момент понадобится быстро заняться организацией экзаменов, то это будет сделано оперативно.

В интернете ходят мемы, будто учителя стали видеть через скайп на заднем плане пьяных родителей, которые ходят в трусах. Поступала ли вам такая информация?

На эту тему есть очень хороший мем, где человек чокается рюмкой с экраном, на котором — другой мужчина. Они как бы чокаются через экран. И подпись: ”Вот, стоило мне на секунду отойти от виртуального урока, как отец с трудовиком уже спелись”. Шуток много. И самых разных. Зачастую, тем же самым родителям, просто некуда деваться. Поэтому они так или иначе попадают в объективы камер. Призыв оставаться дома — он для всех. И это касается не только учеников, которые обучаются дистанционно, но и их родителей. А если говорить о том, в каком родители виде на этом фоне, я комментировать не могу. Думаю, все не так, как в этих шутках. Мы должны понимать, что сложившаяся ситуация далека от забавной. Потому что приходится идти на серьезные перемены в образе жизни. И здесь люди осваивают какие-то новые вещи в первый раз и часто просто не знают, как вести себя в подобных ситуациях. И поэтому это вполне по-человечески. Нам нужно просто пережить этот период общими усилиями. Полагаю, нам удастся это сделать.

Горячее питание или сухпайки ученики получают?

Изначально у нас была система, при которой мы выдавали школьникам горячие обеды. Всем, кто был в этом заинтересован. Люди регистрировались, приходили в школы и получали горячее питание на один день. Со среды мы перешли на новый формат, который подразумевает выдачу продуктов питания единым набором на несколько дней вперед. В среду мы выдавали на шесть дней вперед. В этот же день в последний раз выдавали и горячее питание.

В набор входит достаточно много продуктов: это и молочные продукты, это и овощи, и фрукты, и макаронные изделия, хлеб и булка. Набор составлен операторами школьного питания, работающими в сотрудничестве с людьми, которые занимаются здоровьесбережением. Набор собран не случайно: он унифицирован. Сейчас еще существуют некоторые различия в этих наборах. Некоторые школы делают по-своему. Но дело не столько в школах, сколько вот операторах питания, которые эти наборы собирают. Иы хотим прийти к единому набору для всех школ, чтобы точно понимать, что мы предлагаем детям.

Количество людей, заинтересованных в получении набора, возросло. И продолжает расти. Что касается горячих обедов, то если, например, в первый день, когда мы объявили о введении такой меры, желающих прийти за горячим обедом было чуть менее пятисот, то уже в среду, в последний день, когда мы предлагали горячую еду на вынос, это количество перевалило за две тысячи. А сейчас уже более двух тысяч заявок на продовольственные пакеты и наборы. И это число будет увеличиваться.

Почему мы поменяли формат? Потому что так можно снизить риск передачи вируса. Когда дети приходили за едой каждый день, этот риск увеличивался. Теперь они будут ходить гораздо реже, а риска будет меньше.

Кроме того, мы не могли гарантировать, что дети, получив свои пакеты, где-то за территорией школы не собираются вместе, что абсолютно понятно. Я понимаю, что достаточно скучно сидеть по домам, вдали друг от друга, и, когда предоставляется возможность ”пересечься” и поболтать, то, конечно, ученики с удовольствием это сделают. Мы понимаем, что это дополнительный риск в ситуации, когда количество контактов между людьми стремятся свести к минимуму. Вот мы и приняли решение поменять систему выдачи еды и, таким образом, сократить количество контактов. Этого от нас требовали и настоятельно рекомендовали представители Департамента здоровья. Представители полиции также извещали нас о том, что не смогут гарантировать, что дети не будут где-то собираться.

Кто-то следит за тем, как комплектуются пайки? Какую сумму город выделяет на один сухпаек?

Следить за ними смысла нет, потому что видно, что в этих пайках, и, соответственно, когда их раздают, то руководство школы тоже прекрасно это видит. Мы доверяем своим операторам школьного питания. В конце концов, мы всегда доверяли им и кормление школьников в ”мирное” время. И нет никакой причины не доверять им сейчас.

Мы стремимся к тому, чтобы стоимость пакета была такой же, или даже выше, как если, например, помножить на 6 раз стоимость одного школьного обеда. Он обходится в 34 евро. Соответственно, умножаем на 6, и получаем ту самую сумму. Может быть даже, она будет чуть выше, поскольку количество людей, которые будут приходить за этим пайком, оно все равно не 100% всех учеников. Понятно, что и расходы, которые закладывались в школьное питание изначально, сейчас меньше. Поэтому пайки можно делать и подороже.

Что касается масок. Сейчас это одна из главных проблем. Намерен ли Таллинн (не Эстония, не правительство) помогать таллиннцам?

У нас сейчас есть средства индивидуальной защиты, которыми мы обеспечиваем в первую очередь свои учреждения. Это наши, таллиннские, больницы, это наши представители муниципальной полиции, которые по долгу службы постоянно должны много общаться с людьми. Это представители наших районных управ, социальных отделов и так далее. Вдобавок к этому мы пытаемся, что и предлагает государство, также самостоятельно обеспечивать свои учреждения. Что касается простых таллиннцев, то это 450 тысяч человек. И всех масками не обеспечишь. Вот с этой стороны мы уже смотрим в сторону государства.

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