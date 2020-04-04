ВИДЕОУДАЛЕНКА | Белобровцев: действительно ли есть необходимость в том, чтобы задавать ученикам так много?

Мы предоставили школам свободу действий и развязали им руки. То есть каждый решает, как ему удобнее и как, с его точки зрения, правильно вести уроки, как правильно проверять подготовленность учеников и то, как они выполняют задания. Существуют разные методы. Да можно и по Skype. Существует как минимум семь подобных платформ, ориентированных на то, чтобы проводить обучение дистанционно. Есть и портал, в котором более двадцати тысяч, если я не ошибаюсь, самых разных заданий, связанных с дистанционным обучением.

Некоторые учителя наговаривают уроки в виде аудиозаписей. Кто-то дает домашнее задание, просит что-то написать, затем сфотографировать и прислать фотографии и проверяют их, как тетради.

У всех ли учеников есть доступ к интернету, и, соответственно, у всех ли есть компьютеры? И как оценивает мэрия: насколько долго продлится этот кризис?

Действительно, компьютеров для всех недостаточно. Но подавляющее большинство учеников эту проблему решало самостоятельно. Я думаю, что у подавляющего большинства компьютер дома все-таки есть, родители обеспечивали к нему доступ. Да, у нас возникали с этим вопросы. И Департамент образования в сотрудничестве со школами эти вопросы решал.

Если не ошибаюсь, то около 230 компьютеров нужно было найти и предоставить школьникам, у которых такой возможности не было.

К нам также обратились представители Союза многодетных семей. Они просили для некоторых семей, в которых более двоих детей, дополнительные компьютеры. Порядка двадцати восьми заявок мы удовлетворили.

Что касается продолжительности кризиса, то сейчас абсолютно никто не может предсказать, сколько он продлится. Существуют разные версии. Начиная от знаменитых британских ученых (это собирательный образ), которые говорят о том, что кризис закончится через несколько недель. Есть мнения, что кризис продлится год или даже два. Но я считаю, что прогнозировать — занятие неблагодарное.

В этом смысле мне близка позиция премьер-министра Юри Ратаса, который сказал, что мы отменим чрезвычайное положение тогда, когда будем видеть, как у нас за день количество зараженных коронавирусом уменьшается. В ситуации, когда это количество не только не уменьшается, а наоборот, увеличивается, говорить о том, что в ближайшее время будет отменено чрезвычайное положение и школы снова будут открыты, не приходится. Мое мнение таково: в апреле, может быть, частично и в мае, дистанционное обучение будет сохраняться.

Конечно же, сейчас один из главных вопросов — это экзамены. Что будет с ними?