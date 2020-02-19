19.02.2020, 18:09

ВИДЕОРЕПОРТАЖ | "Переселить туда Корба!" Жители Кохтла-Ярве возмущены: в заброшенном доме молодежь устраивает оргии, а власть бездействует

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Андрес Путтинг
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Жители Кохтла-Ярве возмущены сложившейся ситуацией с заброшенным домом по адресу Вахтра, 23. Молодежь там занимается непристойными делами, а власти никак не реагируют.

Корреспонденты Delfi и Eesti Päevaleht с 18 по 20 февраля находятся в Кохтла-Ярве. В рамках трехдневного визита журналисты встречаются с руководством города и местными жителями.

Во время одной из встреч горожане пожаловались на проблемы с воздухом и попросили Delfi пригласить министра окружающей среды Рене Кокка пожить неделю в Кохтла-Ярве. Соответствующий запрос Delfi направил министру, но пока ответа не поступило.

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко рассказала, когда будет решена проблема с воздухом, а также готов ли город к массовым увольнениям работников энергетического сектора в случае сокращения добычи сланца.

Советник по развитию Кохтла-Ярвеской горуправы Валерий Корб, входящий во властные структуры уже на протяжении более 20 лет, провел для журналистов экскурсию по городу, а также прокомментировал слухи о том, что якобы является "серым кардиналом" в системе городской власти. Кстати, в ходе одной из бесед он признался, что ему неоднократно предлагали взятки.

Приехавших из Таллинна журналистов удивило, что в городе многие дома (и даже заборы) покрашены только частично. Например, в жилых домах это нередко лишь первый этаж.

В Кохтла-Ярве по адресу Вахтра, 23 внимание столичных гостей привлек заброшенный дом. Окрестные жители эмоционально поведали о проблемах, связанных с этим полуразрушенным строением. ”Там постоянно собирается молодежь. Проникают в дом, несмотря на то, что все входы заколочены. А самое возмутительное, что молодые девушки часто из окон показывают обнаженные части тела, иногда даже интимные”, — возмущается немолодая семейная пара. ”А мне нравится!”, — отвечает им сосед, пожилой мужчина. ”Когда еще на старости лет такое увидишь?” — улыбается мужчина и предлагает переселить в этот дом Валерия Корба.

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