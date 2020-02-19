ВИДЕОРЕПОРТАЖ | "Переселить туда Корба!" Жители Кохтла-Ярве возмущены: в заброшенном доме молодежь устраивает оргии, а власть бездействует

Корреспонденты Delfi и Eesti Päevaleht с 18 по 20 февраля находятся в Кохтла-Ярве. В рамках трехдневного визита журналисты встречаются с руководством города и местными жителями.

Во время одной из встреч горожане пожаловались на проблемы с воздухом и попросили Delfi пригласить министра окружающей среды Рене Кокка пожить неделю в Кохтла-Ярве. Соответствующий запрос Delfi направил министру, но пока ответа не поступило.

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко рассказала, когда будет решена проблема с воздухом, а также готов ли город к массовым увольнениям работников энергетического сектора в случае сокращения добычи сланца.

Советник по развитию Кохтла-Ярвеской горуправы Валерий Корб, входящий во властные структуры уже на протяжении более 20 лет, провел для журналистов экскурсию по городу, а также прокомментировал слухи о том, что якобы является "серым кардиналом" в системе городской власти. Кстати, в ходе одной из бесед он признался, что ему неоднократно предлагали взятки.