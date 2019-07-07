07.07.2019, 08:00

ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI | "На Певческом празднике песен на русском не должно быть". Но какая могла бы прозвучать?

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Роман Старапопов
корреспондент, монтаж
Мадис Вельтман
видео
EST 75

Продолжается неделя XXVII Праздника песни и XX Праздника танца "Моя любовь". Вчера корреспондент RusDelfi Роман Старапопов поговорил с участниками праздника. Почему не должно быть на всеэстонском празднике не должно быть песен на русском? А какие могли бы прозвучать? "Подмосковные вечера", "Калинка" или "Трава у дома"?

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