ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI ИЗ СТЕПАНАКЕРТА | В каких условиях живут люди в подвалах и как выглядит разбомбленная школа

При этом, по словам жителей Степанакерта, они хотят мира, а не войны. Корреспондент Delfi Роман Старапопов побывал в подвале дома, где прячутся мирные жители. А также посетил школу, рядом с которой упало четыре снаряда.

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