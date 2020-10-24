24.10.2020, 15:45
ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI ИЗ СТЕПАНАКЕРТА | В каких условиях живут люди в подвалах и как выглядит разбомбленная школа
Оставшиеся в городе жители Степанакерта вынуждены жить в подвалах ради своей же безопасности. Уезжать они никуда не собираются, но призывают внимание мировой общественности к происходящему в Нагорном Карабахе.
При этом, по словам жителей Степанакерта, они хотят мира, а не войны. Корреспондент Delfi Роман Старапопов побывал в подвале дома, где прячутся мирные жители. А также посетил школу, рядом с которой упало четыре снаряда.
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