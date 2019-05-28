ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI | Директор силламяэской школы: мы радовались, что мы не Чикаго, но это добралось и до нас

Днем при въезде в город на улицах гуляли нарядные школьники лет 15-16: девочки в черных юбках и белых блузках, на головах банты, мальчики — в костюмах. Очевидно, что они праздновали окончание 9 класса и в этот день для них прозвучал последний звонок.

Дети наотрез отказались рассказывать о том, что вчера произошло в школе, пояснив, что им запретили говорить на эту тему с посторонними.

В беседе с корреспондентами Delfi и Eesti Päevaleht директор силламяэской Ваналиннаской основной школы Ирина Лю подтвердила, что в понедельник в школу проник посторонний взрослый человек под видом родителя.

”Он вел себя неадекватно, подвергая психической и физической угрозе детей. По словам детей, которые были свидетелями произошедшего, он угрожал им оружием”, — рассказывает Лю. У мужчины были претензии к одноклассникам девочки, которые подвергают ее психологическому давлению.

Директор признает, что претензии со стороны мамы девочки до нее не доходили. ”Они решались локально, внутри класса. И классный руководитель всегда на это реагировал”, — уверяет Лю. Угрожавший детям мужчина не является родителем девочки, с которой пришел в школу.