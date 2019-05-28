ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI | Директор силламяэской школы: мы радовались, что мы не Чикаго, но это добралось и до нас

”У нас общество доверия. Мы живем в маленьком городе. К счастью, мы всегда радовались, что мы не Чикаго: у нас не происходит таких страстей и вообще ничего страшного с нами случится не может. Никто не может прийти и кому-то угрожать. К сожалению, такая тенденция добралась до небольших городов и маленьких школ”, — констатирует Лю. ”Ну, вот так случилось и в нашей ситуации в том числе”, — добавляет она.
В тот день постоянного школьного охранника замещал другой человек. Лю отмечает, что это тоже был ответственный человек и на работу пришел ранее 8 часов. По ее словам, когда охранник увидел в коридоре конфликт между детьми и мужчиной, то он сразу же вмешался.
В ходе внутреннего расследования было установлено, что охранник подошел к мужчине, остановил его и спросил, что ему нужно. Оружия охранник не видел. ”Это было дело нескольких секунд, поэтому вполне возможно, что он отвлекся на входящих в здание людей и мог не видеть той картины, которая произошла в коридоре”, — не исключает директор.
В завершение Лю показывает место, где произошел инцидент: ”Он произошел здесь в административном коридоре, где находились девятиклассники в ожидании своего руководителя”. Были ли те девятиклассники, которых мы встретили по приезде в город, свидетелями данного происшествия, неизвестно.
После интервью с директором школы мы направились в город, чтобы поговорить с местными жителями. Многие отказывались говорить на камеру, но больше всего удивило, что некоторые жители маленького городка и вовсе не были в курсе данного происшествия. Однако все сошлись на том, что это пугающий инцидент.
Вечером поступила информация, что суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и на месяц взял под стражу мужчину, угрожавшего детям в Силламяэ.