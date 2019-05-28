28.05.2019, 21:11

ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI | Директор силламяэской школы: мы радовались, что мы не Чикаго, но это добралось и до нас

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Что думают об инциденте местные жители?
Роман Старапопов
репортер, монтаж
Рауно Волмар
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EST 10

В понедельник в силламяэскую Ваналиннаскую основную школу под видом родителя проник посторонний мужчина, который угрожал старшекласснику похожим на оружие предметом. Он пришел в школу вместе с девочкой, которая подвергалась издевательствам. С девочкой мужчину связывает лишь знакомство с ее матерью, которая была в курсе того, что он пошел в учебное заведение ”на разборки”.

Днем при въезде в город на улицах гуляли нарядные школьники лет 15-16: девочки в черных юбках и белых блузках, на головах банты, мальчики — в костюмах. Очевидно, что они праздновали окончание 9 класса и в этот день для них прозвучал последний звонок.

Дети наотрез отказались рассказывать о том, что вчера произошло в школе, пояснив, что им запретили говорить на эту тему с посторонними.

В беседе с корреспондентами Delfi и Eesti Päevaleht директор силламяэской Ваналиннаской основной школы Ирина Лю подтвердила, что в понедельник в школу проник посторонний взрослый человек под видом родителя.

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”Он вел себя неадекватно, подвергая психической и физической угрозе детей. По словам детей, которые были свидетелями произошедшего, он угрожал им оружием”, — рассказывает Лю. У мужчины были претензии к одноклассникам девочки, которые подвергают ее психологическому давлению.

Директор признает, что претензии со стороны мамы девочки до нее не доходили. ”Они решались локально, внутри класса. И классный руководитель всегда на это реагировал”, — уверяет Лю. Угрожавший детям мужчина не является родителем девочки, с которой пришел в школу.

”У нас общество доверия. Мы живем в маленьком городе. К счастью, мы всегда радовались, что мы не Чикаго: у нас не происходит таких страстей и вообще ничего страшного с нами случится не может. Никто не может прийти и кому-то угрожать. К сожалению, такая тенденция добралась до небольших городов и маленьких школ”, — констатирует Лю. ”Ну, вот так случилось и в нашей ситуации в том числе”, — добавляет она.

В тот день постоянного школьного охранника замещал другой человек. Лю отмечает, что это тоже был ответственный человек и на работу пришел ранее 8 часов. По ее словам, когда охранник увидел в коридоре конфликт между детьми и мужчиной, то он сразу же вмешался.

В ходе внутреннего расследования было установлено, что охранник подошел к мужчине, остановил его и спросил, что ему нужно. Оружия охранник не видел. ”Это было дело нескольких секунд, поэтому вполне возможно, что он отвлекся на входящих в здание людей и мог не видеть той картины, которая произошла в коридоре”, — не исключает директор.

В завершение Лю показывает место, где произошел инцидент: ”Он произошел здесь в административном коридоре, где находились девятиклассники в ожидании своего руководителя”. Были ли те девятиклассники, которых мы встретили по приезде в город, свидетелями данного происшествия, неизвестно.

После интервью с директором школы мы направились в город, чтобы поговорить с местными жителями. Многие отказывались говорить на камеру, но больше всего удивило, что некоторые жители маленького городка и вовсе не были в курсе данного происшествия. Однако все сошлись на том, что это пугающий инцидент.

Вечером поступила информация, что суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и на месяц взял под стражу мужчину, угрожавшего детям в Силламяэ.

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