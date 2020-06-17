ВИДЕОПОДКАСТ | Вице-мэр Бетина Бешкина: во время кризиса 2008 года никто не заботился о людях, сейчас государство и город реально помогают

"Меня удивило то, насколько уязвим мир и наш быт. Насколько мы не готовы к кризису, так как привыкли к своей спокойной жизни. Мы раньше не задумались о том, что будет, если пропадет стабильность. Паника в магазинах доказала, что люди не знают, как реагировать на подобные ситуации", — рассказала Бешкина о том, что ее больше всего удивило во время коронакризиса.

Чтобы лучше с ним справиться, Таллинн придумал ряд мер поддержки людей, которых больше всего задел кризис. Например, город поможет людям, у которых нет жилья. Прежде всего семьям с детьми. Их временно будут селить в хостелы и гостиницы.

"Это экстренная мера. Если в результате экономического кризиса родители лишились работы, то кредиты и обязательства все равно остаются. Прошлый кризис показал, что люди лишились жилья достаточно быстро. В качестве временной меры мы разработали пакет мер — одно из решений, это временное размещение в частных гостиницах или хостеле.

Да, не во всех гостиницах есть кухня, например. Мы будем исходить из потребности семьи. Подчеркну, это временно решение, на пару дней или недель, пока семья не найдет себе квартиру. Далее город поможет арендовать жилплощадь. Окажет помощь в аренде, так как в самом начале нужно заплатить, как правило, тройную сумму — за первый месяц, залог и договор. Не у всех есть такие деньги, город может покрывать эту сумму в качестве единоразового пособия", — добавила Бетина, уточнив, что главный удар придется на осень, так как сейчас у людей еще есть запасы.

Вице-мэр заявила, что город уже использовал подобный принцип поддержки и раньше. "Мы практиковали эту модель в двух случаях — помогали женщинам, которые подверглись семейному насилию. Второе — проект ресоциализации, направленный на людей, которые выпали из социума, вышли из тюрьмы или просто потеряли жилье и работу. Они сначала получают койко-место в социальном жилье. Им помогают найти квартиру, работу, плюс город выделяет единоразовое пособие — 600 евро. В прошлом году 30 человек смогли самостоятельно снять квартиру после прохождения этой программы".