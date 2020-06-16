16.06.2020, 16:22

ВИДЕОПОДКАСТ | Вице-мэр Бетина Бешкина рассказала о помощи Таллинна нуждающимся в студии RusDelfi

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пишите вопросы!
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST
Betina Beškina umbusaldamine
Betina Beškina umbusaldamineFoto: Priit Simson

В онлайн-эфире RusDelfi побывала вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. У читателей есть отличная возможность задать свои вопросы политику, который отвечает за социальную сферу столицы.

Темы разговора:

  • Пособия на аренду квартиры
  • Бесплатное питание
  • Размещение семей с детьми в хостелах и гостиницах
  • Другие социальный проблемы, с которыми столкнулись таллиннцы во время коронакризиса

Читатели RusDelfi могут задавать вопросы в онлайн-интервью. Есть несколько вариантов участия в эфире:

1) во время прямой трансляции на странице Facebook RusDelfi написать свой вопрос гостю (вероятность попадания в эфир 9/10);

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2) отправить его заранее на почту rus@delfi.ee (7/10);

3) написать комментарий под статьей (3/10).

Те, у кого не получится посмотреть прямой эфир, смогут посмотреть видео в записи, также послушать беседу в формате подкаста.

Смотрите другие эфиры: с Вадимом Белобровцевым и Анастасией Коваленко.

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