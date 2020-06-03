ВИДЕОПОДКАСТ RusDelfi | Экс-соцдем Анастасия Коваленко: у меня нет иллюзий на счет своих достижений в политике

"Камень с души упал. На самом деле, кажется, что это было внезапное решение — выйти из партии. Но я приняла это решение не за один день. В течение последнего года я чувствовала, что риторика нашей партии сильно изменилась, особенно после того, как Индрек Саар стал председателм соцдемов", — сказала она, добавив, что он не позвонил ей вчера — после сообщения о выходе из политической силы.

"Я всегда считала, что Социал-демократическая партия должна представлять интересы национальных меньшинств, а также понимать особенности роли женщины в обществе. Но в течение последнего года от моей бывшей партии поступали сигналы, которые противоречат этому. Например, со мной в партию вступила Хельве Сяргава (в январе 2020 года она вступила в Центристскую партию — RusDelfi). В этом году ее исключили из фракции. Проблема не в том, почему, а в том, как ее стали называть — продажной. Похожие нападки личного характера поступали от моей бывшей партии в сторону молодых политиков женщин — Бетины Бешкины и Зулейхи Измайловы. Женщине намного тяжелее в политике, чем мужчине. Партия не может посылать такие противоречивые сообщения. Это было неприятно", — критикует она СДП.

"У меня нет иллюзий на счет своих достижений. Если ты в оппозиции, твое достижение — прийти к власти. Если ты у власти, то твои достижения — проекты и решения. В моем случае, я была в партии, которая была в городе в оппозиции", — заявила она в подкасте RusDelfi.

Вопросы от читателей

Руслан: Вы — профессиональная мотогонщица и при этом политик. Лоббировали ли вы как-то интересы мотоциклистов на таллиннских дорогах и вообще влияли ли как-то на то, чтобы на таллиннских дорогах было более безопасно?

Важный вопрос. Спасибо, Руслан. Уже совсем скоро будет составлять бюджет на следуюший год, я буду заниматься этой темой. Ко мне многие мотоциклисты обращались, говорили про ямы на дорогах, они очень опасны — колесо может сломаться. Еще одна проблема в культуре вождения, автомобилисты не замечают мотоциклистов. Сезон короткий — и когда выезжают мотоциклисты, многие к ним не привыкли, и поэтому не замечают.