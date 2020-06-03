03.06.2020, 14:51

ВИДЕОПОДКАСТ RusDelfi | Экс-соцдем Анастасия Коваленко: у меня нет иллюзий на счет своих достижений в политике

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партия, дороги, эстонская школа
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Профессиональная мотогонщица, член Таллиннского горсобрания Анастасия Коваленко покинула ряды Социал-демократической партии и раскритиковала ее риторику. Смотрите видео-интервью RusDelfi и слушайте подкаст, где вопросы могли задавать наши читатели.

"Камень с души упал. На самом деле, кажется, что это было внезапное решение — выйти из партии. Но я приняла это решение не за один день. В течение последнего года я чувствовала, что риторика нашей партии сильно изменилась, особенно после того, как Индрек Саар стал председателм соцдемов", — сказала она, добавив, что он не позвонил ей вчера — после сообщения о выходе из политической силы.

"Я всегда считала, что Социал-демократическая партия должна представлять интересы национальных меньшинств, а также понимать особенности роли женщины в обществе. Но в течение последнего года от моей бывшей партии поступали сигналы, которые противоречат этому. Например, со мной в партию вступила Хельве Сяргава (в январе 2020 года она вступила в Центристскую партию — RusDelfi). В этом году ее исключили из фракции. Проблема не в том, почему, а в том, как ее стали называть — продажной. Похожие нападки личного характера поступали от моей бывшей партии в сторону молодых политиков женщин — Бетины Бешкины и Зулейхи Измайловы. Женщине намного тяжелее в политике, чем мужчине. Партия не может посылать такие противоречивые сообщения. Это было неприятно", — критикует она СДП.

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"У меня нет иллюзий на счет своих достижений. Если ты в оппозиции, твое достижение — прийти к власти. Если ты у власти, то твои достижения — проекты и решения. В моем случае, я была в партии, которая была в городе в оппозиции", — заявила она в подкасте RusDelfi.

Вопросы от читателей

Руслан: Вы — профессиональная мотогонщица и при этом политик. Лоббировали ли вы как-то интересы мотоциклистов на таллиннских дорогах и вообще влияли ли как-то на то, чтобы на таллиннских дорогах было более безопасно?

Важный вопрос. Спасибо, Руслан. Уже совсем скоро будет составлять бюджет на следуюший год, я буду заниматься этой темой. Ко мне многие мотоциклисты обращались, говорили про ямы на дорогах, они очень опасны — колесо может сломаться. Еще одна проблема в культуре вождения, автомобилисты не замечают мотоциклистов. Сезон короткий — и когда выезжают мотоциклисты, многие к ним не привыкли, и поэтому не замечают.

Всевлод: Вы останетесь в политике? Чем будете заниматься?

Да, я буду беспартийным депутатом Горсобрания Таллинна. Я могу поднимать все вопросы, исходя из своего мировоззрения, а не партийного. Плюс сейчас начинается мотосезон, у меня, скорее всего, будут соревнования в июле.

Антон: С кем из бывших соратников сохранились хорошие отношения?

Я не конфликтный человек. Я не ссорилась ни с кем. Я надеюсь, что у меня с многими останутся хорошие отношения. Это нормально, когда политические взгляды не совпадают, это не значит, что личные отношения должны портиться.

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Слушайте подкаст:



Читатели RusDelfi могут задавать вопросы в онлайн-интервью. Есть несколько вариантов участия в эфире:

1) во время прямой трансляции на странице Facebook RusDelfi написать свой вопрос гостю (вероятность попадания в эфир 9/10) ;
2) отправить его заранее на почту rus@delfi.ee (7/10);
3) написать комментарий под статьей (3/10).

Те, у кого не получится посмотреть прямой эфир, смогут посмотреть видео в записи, также послушать беседу в формате подкаста.

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