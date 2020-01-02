ВИДЕООПРОС RusDelfi | “В России подешевле, конечно, но в сравнении с Европой — приемлемо”. Что сказали туристы о новогодних ценах в Таллинне

rus.delfi.ee EST

Редактор "Бублика" Алина Захарова поговорила с гостями столицы Эстонии и узнала, устраивают ли их таллиннские цены. Особенно, в сравнении с российскими и даже лондонскими.