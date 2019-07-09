09.07.2019, 17:17

ВИДЕООПРОС | "Ради американского фильма закрывать Лаагна теэ — безобразие!" Готовы ли жители Ласнамяэ к завтрашним съемкам?

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начало уже 10 июля
Виталий Бесчастный
редактор
Яанус Ленсмент
Видео
EST

Завтра, в среду, начнутся съемки боевика Кристофера Нолана на Лаагна теэ. Движение будет частично или полностью перекрыто с 10 по 21 июля. Репортер RusDelfi спросил у жителей Ласнамяэ, готовы ли они к этому. Смотрите репортаж!

Если сначала ходили слухи о полном перекрытии движения в "канаве", то в середине июня стало известно, что город разрешил лишь частичное закрытие по рабочим дням, кроме понедельника и вторника. На выходных дорога будет закрыта полностью, но мосты будут открыты.

Для жителей самого большого столичного района — движение по Лаагна теэ — крайне важно. Ежедневно тысячи таллиннцев ездят на автомобиле или автобусе по этой дороге.

Согласно опросу, некоторым ограничение в передвижении сильно усложнит жизнь. Кто-то готов пойти на жертвы, ради съемок съемок всемирно известно режиссера Нолана. Смотрите видео!

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