ВИДЕООПРОС | "Ради американского фильма закрывать Лаагна теэ — безобразие!" Готовы ли жители Ласнамяэ к завтрашним съемкам?(4)
Завтра, в среду, начнутся съемки боевика Кристофера Нолана на Лаагна теэ. Движение будет частично или полностью перекрыто с 10 по 21 июля. Репортер RusDelfi спросил у жителей Ласнамяэ, готовы ли они к этому. Смотрите репортаж!
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