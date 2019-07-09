ВИДЕООПРОС | "Ради американского фильма закрывать Лаагна теэ — безобразие!" Готовы ли жители Ласнамяэ к завтрашним съемкам?

Если сначала ходили слухи о полном перекрытии движения в "канаве", то в середине июня стало известно, что город разрешил лишь частичное закрытие по рабочим дням, кроме понедельника и вторника. На выходных дорога будет закрыта полностью, но мосты будут открыты.

Для жителей самого большого столичного района — движение по Лаагна теэ — крайне важно. Ежедневно тысячи таллиннцев ездят на автомобиле или автобусе по этой дороге.

Согласно опросу, некоторым ограничение в передвижении сильно усложнит жизнь. Кто-то готов пойти на жертвы, ради съемок съемок всемирно известно режиссера Нолана. Смотрите видео!