ВИДЕООПРОС | "Не надо паниковать". Что думают жители Таллинна о коронавирусе сейчас?
Репортер RusDelfi прогулялась по столице, чтобы узнать, как изменилось отношение жителей города к коронавирусу. Смотрите видео!
Репортер RusDelfi прогулялась по столице, чтобы узнать, как изменилось отношение жителей города к коронавирусу. Смотрите видео!
Многие горожане спокойно относятся к вирусу. Кто-то думает, что все это выдумки политиков. Кто-то, наоборот, относится очень серьезно и переживает за свое здоровье.
Напомним, впервые коронавирус обнаружили в Китае в конце декабря 2019 года. В марте по всей Европе ввели локдаун, в Эстонии началось чрезвычайное положение. С того момента в нашей стране скончались 73 заразившихся COVID-19.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста
Лукашенко рассказал, как отпустил Домрачеву в Китай
Серьезные ошибки водителей при переобувке колёс
Близким Навального может грозить до семи лет тюрьмы