ВИДЕООПРОС DELFI | "Умный не торопится". Будут ли таллиннцы вакцинироваться от коронавируса?

Готовы ли жители Таллинна к вакцинации? Мы поинтересовались у прохожих на улицах столицы, будут ли они вакцинироваться, когда появится такая возможность.

Может, отпугнет

Кадр видео

"Если можно, то буду. Может, отпугнет. Надежда есть. Я сейчас немного болен, иду в аптеку. К счастью, не коронавирус. Вчера сдавал тест, сегодня получил ответ, что тест негативный. К счастью", — рассказывает мужчина, который выразил надежду, что в дальнейшем не заразится коронавирусом.

Обязательно

Кадр видео

"Желательно, конечно. Как не вакцинироваться? Обязательно. Неприятно заболеть — подхватить эту заразу", — убежден другой мужчина.

Пусть сначала испытают





Кадр видео

А вот другие участники опроса — мужчина и женщина — пока скептично относятся к новой вакцине: "Точно не в первую очередь".

"Потому что неизвестно, какими будут побочные эффекты", — объясняет свое решение женщина. "Пусть они ее сначала испытают, а потом посмотрим. Спешки нет". "Умный не торопится, — говорит мужчина. — Может, не во вторую, а в третью очередь. Хотя, скорее, воздержусь", — говорит мужчина

"Я воздерживаться от вакцинации не буду, но все же считаю, что все делается в спешке. Можно ли за это время проверить все побочные эффекты? Мы ведь не знаем. Побочные эффекты могут проявиться через 5-6 лет, а в лучшем случае — через год, я думаю. Такие эффекты действительно могут быть", — считает женщина.

Может, нет, а может, да





Кадр видео

"Не буду", — говорит пожилая женщина. Однако, отвечая на вопрос "Почему?", меняет свое решение: "А может, и буду. Не знаю".

Это будет платно





Кадр видео

"Я не знаю, — отвечает молодой человек. — Думаю, это будет платно". При этом он не боится, что в случае заболевания коронавирусом могут быть печальные последствия, вплоть до летального исхода. "Я так понял, что вакцину в первую очередь получат работники сферы здравоохранения и пожилые люди. Скорее всего, в январе меня бы и не вакцинировали", — предполагает молодой человек.

Никто не несет ответственности





Кадр видео

Еще одна женщина говорит, что тоже не будет вакцинироваться. Она поясняет: никто не будет нести ответственности за то, что произойдет потом. "Врачи не отвечают. У меня была проблема с глазами — мне сделали процедуру. В бумагах было написано, что у меня реакция на хинин. И вы знаете что? Я два месяца потом болела. У меня сердце вышло из ритма. И никто не признавался, — приводит пример из личного опыта наша собеседница. — Поэтому я просто сомневаюсь в эффективности этой вакцины, так как очень быстро они ее выработали. Не я одна так думаю. Но в принципе, если заболеваемость такая высокая, то что-то делать надо".