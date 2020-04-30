30.04.2020, 07:18
ВИДЕООПРОС DELFI: Русскоязычные жители Таллинна объяснили, почему не пойдут 9 мая к Бронзовому солдату и на "Бессмертный полк"
Роман Старапопов
корреспондент, монтаж
В условиях распространения коронавирусной инфекции, правительство Эстонии временно запретило проводить массовые мероприятия. Ветеранские организации в этом году призвали воздержаться от посещения кладбищ и не проводить шествие "Бессмертного полка".
Тем временем близится один из самых значимых для русскоязычных праздников — День Победы, 9 мая. Корреспонденты Delfi спросили у русскоязычных жителей Таллинна, собираются ли они 9 мая возлагать цветы к подножию Бронзового солдата.
Также мы поинтересовались, как и где местные русские будут отмечать в этом году 9 мая и как относятся к тому, что в этом году отменили проведение акции "Бессмертный полк".
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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