ВИДЕООПРОС DELFI | "Организм страдает". Как на вас влияет переход на зимнее время?

Перевод часов — больная тема для всех. Многие не понимают, зачем это нужно. Кому-то, наоборот, нравится — можно побольше поспать.

”Я абсолютно против перевода часов. В одну сторону — очень хорошо, в другую — очень плохо. Лучше остаться на одном варианте”, — ответила женщина. "Да, на меня это влияет. Чем раньше вставать, тем лучше", — уточнил респондент. "Я за зимнее время круглый год. Я перевод часов очень чувствую", — сказала жительница Таллинна.

В ночь с субботы на воскресенье в 4 часа утра нужно перевести стрелку часов на час назад.