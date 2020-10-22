22.10.2020, 19:28
ВИДЕООПРОС DELFI | "Организм страдает". Как на вас влияет переход на зимнее время?(1)
Репортер RusDelfi спросил у таллиннцев, как на них влияет переход на зимнее время. Смотрите видео!
Репортер RusDelfi спросил у таллиннцев, как на них влияет переход на зимнее время. Смотрите видео!
Перевод часов — больная тема для всех. Многие не понимают, зачем это нужно. Кому-то, наоборот, нравится — можно побольше поспать.
”Я абсолютно против перевода часов. В одну сторону — очень хорошо, в другую — очень плохо. Лучше остаться на одном варианте”, — ответила женщина. "Да, на меня это влияет. Чем раньше вставать, тем лучше", — уточнил респондент. "Я за зимнее время круглый год. Я перевод часов очень чувствую", — сказала жительница Таллинна.
В ночь с субботы на воскресенье в 4 часа утра нужно перевести стрелку часов на час назад.
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