29.02.2020, 19:44
ВИДЕОЭКСПЕРИМЕНТ | Как реагируют таллиннцы, когда к ним подходит китаец в защитной маске
Боятся ли эстоноземельцы коронавируса? Чтобы выяснить это, мы садимся в трамвай, бродим по автовокзалу, в ожидании автобуса на Вильнюс, а также делаем покупки в торговом центре T1.
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