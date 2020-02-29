29.02.2020, 19:44

ВИДЕОЭКСПЕРИМЕНТ | Как реагируют таллиннцы, когда к ним подходит китаец в защитной маске

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Боятся ли эстоноземельцы коронавируса? Чтобы выяснить это, мы садимся в трамвай, бродим по автовокзалу, в ожидании автобуса на Вильнюс, а также делаем покупки в торговом центре T1.

В кадре - уроженец Пекина Цзе Инь. Он - докторант Эстонской академии музыки и театра (EAMT). Это первый китаец, который поступил в EAMT.

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