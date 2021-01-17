ВИДЕО | Звери Таллиннского зоопарка в диком восторге от снега
Зоопарк покрыт толстым густым снежным ковром, но в зимнюю спячку не впал.
Зоопарк покрыт толстым густым снежным ковром, но в зимнюю спячку не впал.
Самый северный из семейства леопардовых — амурский леопард Алексей — с удовольствием валяется в снегу. Он отрастил себе густую, красочную шубку. Снежные овцы Далла, что родом с Аляски, скачут у заснеженного холма и бодаются с кучей снега. Корабли пустыни — двугорбые верблюды — также отпустили на зиму длинный и теплый мех и безмятежно стоят под снегопадом. Обитатель Юго-Восточной Азии — кот-рыболов Отто — не пугается ни снега, ни пурги, и активно срывает с ветвей кусочки мяса, что подвешены на них.
Но больше всего в восторге от великолепной зимней погоды, конечно, белые медведи. Расписание на середину недели у непоседы Распи такое: утром — игра в мяч, днем — лазание по горке, потом — силовые упражнения с толстым бревном и перетаскивание елок.
У бородачей и белоголовых сипов на подходе период спаривания, потому им обновили подстилки и потихонечку выдают материал для постройки гнезд. Бородачей же уже поймали за спариванием.
Но и в теплых внутренних помещениях жизнь не замирает.
В аквариуме близ Тропического дома "женятся" эндемики Южной Америки — речные скаты: самец-ухажер ажурно общипал края плавников самки.
В аквариуме цихловых африканского озера Малави можно понаблюдать за мальками разных возрастов, что снуют промеж крупных рыб.
В среду самка кукабары снесла первое яйцо. С середины сентября эти символы пернатого мира Австралии живут вместе и хорошо ладят меж собой. Кукабара — наикрупнейший представитель семейства зимородковых.
Животное 2021 года — крыса. По такому случаю в террариум грызунов, что в Доме толстокожих, поселили трех серых крыс, ставших лабораторными. В планах — вновь представить в экспозиции домашнюю крысу, ставшую редкостью в эстонской природе.
В Детском зоопарке в качестве домашних любимцев содержатся две самки лабораторной крысы. Они ходили "на разведку" в змеиный террариум с природной обстановкой. Хотя змея и отсутствовала, лазать по деревянным чуркам и камням было весьма страшно, но и интересно — они пахнут по-новому. Смотрите тут фейсбук-пост Детского зоопарка.
В середине недели завершился земной путь самца азиатского льва Юны, умерьшительно-ласкательно — Джонни. Они прожил в Таллиннском зоопарке 16 лет. О его жизни можно почитать на страничке Таллиннского зоопарка — тут.
Из-за новогоднего салюта шимпанзе Бетти долгое время пребывала в стрессе, сейчас же они чувствует себя лучше, кушает и пьет.
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