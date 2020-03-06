06.03.2020, 16:10
ВИДЕО | Золотой состав "Новостей Эстонии" на ПБК обеспокоен закрытием передачи, но причины каждый называет разные(1)
У истоков передачи "Новости Эстонии" на ПБК стояли репортеры Елена Соломина, Вадим Белобровцев и Дмитрий Кукушкин. Это только часть того "золотого состава", который стал выходить в эфир с 2004 года. Ныне каждый из них занимает другие должности.
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