06.03.2020, 16:10

ВИДЕО | Золотой состав "Новостей Эстонии" на ПБК обеспокоен закрытием передачи, но причины каждый называет разные

 (14)
журналист
Рауно Вольмар
видео
EST

У истоков передачи "Новости Эстонии" на ПБК стояли репортеры Елена Соломина, Вадим Белобровцев и Дмитрий Кукушкин. Это только часть того "золотого состава", который стал выходить в эфир с 2004 года. Ныне каждый из них занимает другие должности.

Все они сожалеют о закрытии передачи. Но что послужило причиной закрытия — у каждого свое мнение и взгляд на причины происходящего.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: