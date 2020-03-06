ВИДЕО | Золотой состав "Новостей Эстонии" на ПБК обеспокоен закрытием передачи, но причины каждый называет разные

Все они сожалеют о закрытии передачи. Но что послужило причиной закрытия — у каждого свое мнение и взгляд на причины происходящего.

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