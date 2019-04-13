ВИДЕО: Журналист Delfi рискнула написать ”Тотальный диктант”! На какую оценку она надеется?

Она принимает участие в акции во второй раз. Первый был несколько лет назад, потом два года она его освещала. Писала она его в таллиннском РКЦ.

Ольга поделилась своими впечатлениями от акции. Как все прошло? Понравился ли текст? Какие были сложности? И, главное, на какую оценку она рассчитывает? (И, если будет не слишком стыдно, потом поделится!)

Смотрите видео!

Принять участие в Тотальном диктанте мог каждый, для этого необходима регистрация. В Таллинне было открыто шесть площадок, на главной из них — в Центре русской культуры, где текст читал его автор Павел Басинский, места почти сразу закончились, регистрация в небольшой зал в Бременской башне, где диктовала актриса и ведущая Татьяна Космынина, закрыта.