13.04.2019, 17:35

ВИДЕО: Журналист Delfi рискнула написать ”Тотальный диктант”: боюсь, я везде нагородила тире

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Ольга Привалова
Редактор
Видеооператор: Прийт Симсон
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Сегодня, в субботу, 13 апреля, состоялась всемирная акция по проверке грамотности ”Тотальный диктант”. Проверить себя решила и журналист Delfi Ольга Привалова.

Она принимает участие в акции во второй раз. Первый был несколько лет назад, потом два года она его освещала. Писала она его в таллиннском РКЦ.

Ольга поделилась своими впечатлениями от акции. Как все прошло? Понравился ли текст? Какие были сложности? И, главное, на какую оценку она рассчитывает? (И, если будет не слишком стыдно, потом поделится!)

Смотрите видео!

Принять участие в Тотальном диктанте мог каждый, для этого необходима регистрация. В Таллинне было открыто шесть площадок, на главной из них — в Центре русской культуры, где текст читал его автор Павел Басинский, места почти сразу закончились, регистрация в небольшой зал в Бременской башне, где диктовала актриса и ведущая Татьяна Космынина, закрыта.

Написать текст можно было также в двух больших залах: в спортивном холле ”Калев” — под диктовку известного актера театра и кино Кирилла Кяро, и в Ласнамяэском легкоатлетическом холле, где текст продиктует главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. В ”Калеве” также была отдельная площадка для людей, изучающих русский как иностранный, и подходящая для детей-билингвов, которые смогут решить тест TruD.

Текст диктанта также можно было написать на небольшой площадке неподалеку от Таллинна — это Тядуское место для костра в Виймси. На свежем воздухе у костра текст прочтет Марина Полтавцева, специалист коммуникационного отдела RMK (Центр управления государственными лесами). Это место расположено в 30 минутах езды от центра Таллинна, рядом с ней находится удобная парковка для машин.

Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Подробнее о проекте — на сайте totaldict.ru.

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