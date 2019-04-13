ВИДЕО: Журналист Delfi рискнула написать ”Тотальный диктант”: боюсь, я везде нагородила тире

Написать текст можно было также в двух больших залах: в спортивном холле ”Калев” — под диктовку известного актера театра и кино Кирилла Кяро, и в Ласнамяэском легкоатлетическом холле, где текст продиктует главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. В ”Калеве” также была отдельная площадка для людей, изучающих русский как иностранный, и подходящая для детей-билингвов, которые смогут решить тест TruD.
Текст диктанта также можно было написать на небольшой площадке неподалеку от Таллинна — это Тядуское место для костра в Виймси. На свежем воздухе у костра текст прочтет Марина Полтавцева, специалист коммуникационного отдела RMK (Центр управления государственными лесами). Это место расположено в 30 минутах езды от центра Таллинна, рядом с ней находится удобная парковка для машин.
Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Подробнее о проекте — на сайте totaldict.ru.