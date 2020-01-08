ВИДЕО | Жители столичного Кристийне бьют рекорды чистоты

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, каждую осень перед владельцами недвижимости в районе с большой долей частной застройки и высокой плотностью зеленых насаждений встает вопрос, что делать с опавшими с деревьев листьями, и здесь на помощь приходит управа части города.

”Если годом ранее мы вывезли 8673 мешка с листьями, то благодаря более тщательному и продолжительному информированию населения, на сей раз это количество почти удвоилось. Хотя садовые и озеленительные отходы принимают все станции сбора отходов в Таллинне, заказ транспорта для этих целей доступен не каждому. В итоге наши жители очень активно пользовались такой возможностью, и я надеюсь, что благодаря этому грядущей весной их дворы и сады будут лучше выглядеть. Нашим общим желанием является, чтобы район Кристийне оставался чистым и здесь было приятно жить”, — пояснил Рийбе.