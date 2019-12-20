ВИДЕО | Жители Эстонии собрали тысячи игрушек для детей с онкологическими заболеваниями

По словам Леллепи, в больнице ребенок 24 часа в сутки и 7 дней в неделю подключен к капельнице с препаратом химиотерапии или физраствором. Анализы крови необходимо сдавать каждый день, а некоторые процедуры, например, забор костного мозга проводят десятки раз. ”Маленьким пациентам ежедневно делают уколы, кроме того, у ребенка стоит канюля, через которую подают лекарства, и это место тоже надо очищать и менять иголку”, — сказала Леллеп. ”Попадающие в отделение онкологии маленькие дети иногда панически боятся процедур, потому что они не понимают, почему они должны так страдать. Для того, чтобы успокоить ребенка и отправить на процедуру, необходимо его чем-то соблазнить: возможность выбрать себе игрушку — это одна из немногих вещей, которая радует и мотивирует маленьких пациентов”.
Хотя большую часть игрушек люди и организации пожертвовали союзу напрямую, помощь в проведении акции оказал и магазин Karupoeg Puhh, клиенты которого покупали игрушки и клали в специальные ящики. Игрушки собирали для детей всех возрастов, начиная с младенцев и заканчивая подростками. Все игрушки являются новыми, потому что бывшие в употреблении игрушки представляют собой угрозу раковых больных со слабой иммунной системой и могут быть даже опасны для жизни.
Люди жертвовали для Коробок храбрости самые разные игрушки, начиная с кубика Рубика и заканчивая Лего, машинками, раскрасками и куклами. По словам Леллепи, размер и стоимость игрушки не имеют значения. ”Медсестры уже не представляют проведение процедур без Коробок храбрости”.
35-45 новых раковых больных в год
Ежегодно в Эстонии рак диагностируют у 35-45 детей, большая часть из которых выздоравливает, но, к сожалению, некоторые дети все вынуждены проститься со своими родителями. Созданный в 1992-м году Эстонский союз родителей детей с онкологическими заболеваниями приходит на помощь тогда, когда государство не может помочь, будь то психологическая поддержка или лечение, которое не покрывает Больничная касса.
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