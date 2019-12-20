ВИДЕО | Жители Эстонии собрали тысячи игрушек для детей с онкологическими заболеваниями

На этой неделе добровольцы отсортировали собранные игрушки для детей разных возрастных групп и передадут их маленьким пациентам, находящимся на лечении в клиниках онкологии и гематологии в Таллиннской детской больнице и в клинике ТУ. Ребенок Кайли Леллепи, председателя Союза родителей детей с онкологическими заболеваниями, на данный момент излечился от рака. ”Он всегда кричал, когда его вели на процедуры”, — вспоминает мама те времена, когда еще не было Коробок храбрости.

”Один из родителей должен был держать его, и это был травмирующий опыт для всех, потому что ребенок начинал кричать уже при виде медсестры в белом халате, входящей в палату. Если бы тогда существовала Коробка храбрости, и четырехлетний ребенок знал, что за свои страдания он будет вознагражден какой-то игрушкой, то наша жизнь была бы намного легче!”

По словам Леллепи, начало кампании по сбору игрушек положила русскоязычная организация Психология 3000, совместно с которой союз организовал акцию и в этом году. ”Они собрали игрушки для наших детей, и когда игрушки стали заканчиваться, призвали свое сообщество пожертвовать еще”. В конце ноября и в начале декабря этого года Эстонский союз родителей детей с онкологическими заболеваниями и Психология 3000 организовали в рамках Толоки пожертвований уже более масштабную кампанию. До сих пор самой известной инициативой союза было ежегодное проведение Утиного ралли.

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