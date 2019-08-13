13.08.2019, 19:34

ВИДЕО | Жестокие кадры: на ферме крупнейшего эстонского производителя яиц кур убивали из пневматического ружья

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Комментарий Dava Foods
rus.delfi.ee
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ВИДЕО | Жестокие кадры: на ферме крупнейшего эстонского производителя яиц кур убивали из пневматического ружья
Artem Beliaikin/Pexels

Эстонский союз защиты животных опубликовал на своей страничке в Facebook кадры и информацию об неприглядном случае, когда на расположенной в Лоо ферме Кулли, принадлежащей Dava Foods Estonia AS в кур стреляли из пневматического ружья. Целиком пост можно посмотреть здесь.

По получении данной информации союз отправил жалобу в Ветеринарно-пищевой департамент (VTA), инспекторы которого посетили ферму Кулли и обнаружили нарушение. После визита VTA Союз защиты животных получил информацию о том, что работавшая на ферме и снявшая видео молодая женщина уволена "со дня".

В первый же день по поступлении на работу у женщины поинтересовались, обращалась ли она раньше с оружием и умеет ли стрелять. После ее нерешительного ответа и оформления бумаг женщине продемонстрировали ее "рабочее задание" - обучили стрелять в кур. Приказали целиться именно в голову.

Такая рабочая обязанность женщине, которая раньше работала на ферме в Австралии, не понравилась. После того, как были застрелены пять-шесть кур, работница решила, что с нее хватит и сообщила об этом работодателю.

По словам автора видео, для убийства кур используются и другие жестокие способы, например их хватают за голову и раскручивают пока они не умирают.

Есть подозрения, что у убитых кур был вирус сальмонеллеза.

Delfi связался с членом правления Dava Foods Владимиром Сапожниным, который прокомментирвал данный случай.

"Нашей команде жаль, что распространение получило видео, которое дает неверную картину о производстве яиц. В производстве продуктов питания есть твердые правила, чтобы гарантировать людям пищевую безопасность.

Согласно правилам Ветеринарного департамента, уничтожение кур идет методом цервикальной дислокации, который считается самым гуманным. Производится это в отношении отдельных кур, когда с ними что-либо случается. Так поступают и в других странах.

В Эстонии уничтоженную птицу в соответствии с правилами отправляют в контейнере в Вяйке Маарья, на завод животных отходов. Если на ферме какая-то болезнь или птицы состарились, они отправляются живыми в Польшу.

В целях обеспечения биологической безопасности используется иногда и пневматическое ружье: в первую очередь в случаях, когда какая-то птица, например голубь, залетает вовнутрь из-за пределов фермы. Такая же биологическая опасность существует тогда, когда птица вылетает из фермы. Это представляет опасность всей ферме, появляется риск заражения других птиц. Правила использования пневматической винтовки у нас записаны в рабочей инструкции и внутреннем распорядке. Почему на этой ферме в свой пробный день работник таким образом действовал, пока сказать трудно, но мы занимаемся этим вопросом".

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