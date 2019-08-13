ВИДЕО | Жестокие кадры: на ферме крупнейшего эстонского производителя яиц кур убивали из пневматического ружья

По получении данной информации союз отправил жалобу в Ветеринарно-пищевой департамент (VTA), инспекторы которого посетили ферму Кулли и обнаружили нарушение. После визита VTA Союз защиты животных получил информацию о том, что работавшая на ферме и снявшая видео молодая женщина уволена "со дня".
В первый же день по поступлении на работу у женщины поинтересовались, обращалась ли она раньше с оружием и умеет ли стрелять. После ее нерешительного ответа и оформления бумаг женщине продемонстрировали ее "рабочее задание" - обучили стрелять в кур. Приказали целиться именно в голову.
Такая рабочая обязанность женщине, которая раньше работала на ферме в Австралии, не понравилась. После того, как были застрелены пять-шесть кур, работница решила, что с нее хватит и сообщила об этом работодателю.
По словам автора видео, для убийства кур используются и другие жестокие способы, например их хватают за голову и раскручивают пока они не умирают.
Есть подозрения, что у убитых кур был вирус сальмонеллеза.
Delfi связался с членом правления Dava Foods Владимиром Сапожниным, который прокомментирвал данный случай.
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