ВИДЕО | Женщина, спасшая полный автобус людей: паники не было, только трезвый расчет

Утром 9 сентября в Тартумаа в районе Арукюла у водителя уездного маршрутного автобуса случился приступ, он потерял сознание. В салоне находились 30 пассажиров.

Лилли рассказывает, что автобус отклонился на встречную полосу движения, навстречу ехали шесть машин. Она сидела сзади, но сразу бросилась вперед, чтобы схватить руль. "Я не думала, просто побежала вперед". Лилли схватилась за руль и в итоге удалось автобус остановить. "Примерно 400 метров мы двигались в неопределенности, но никто не пострадал".

По словам Лилли, на панику не было времени, надо было действовать с трезвым расчетом, чтобы избежать худшего.

Всего были награждены сегодня шесть человек. Из них один — Вирго Рягастик — посмертно. Напомним, что Вирго Рягастик погиб в ночь на воскресенье в Лихула, когда стал преследовать на мотоцикле совершившего аварию Микка Тарраста. Тарраста подозревают в том, что он застрелил Рягастика и проезжавшую мимо на машине Юлле Хейнвер. Еще три человека получили ранения, среди них два ребенка.

Все подробности стрельбы в Лихула читайте ЗДЕСЬ.

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