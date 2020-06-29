ВИДЕО | Желание искупаться заставляет людей массово нарушать правила парковки, создавая опасную ситуацию на дороге

Озеро Валдеку является одним из самых популярных мест для купания в окрестностях Таллинна, где собираются тысячи человек, чтобы насладиться вейкбордингом, водными батутами, чистой водой и уличной едой. Естественно, место для парковки хватает не всем.

Читатель Delfi возмущен, что нерадивые купальщики паркуют свои автомобили прямо на обочине шоссе Таллинн-Саку, где скорость движения составляет 80 км/ч и парковка запрещена.

При это место для целого автомобиля на обочине мало, и поэтому машины наполовину залезают на проезжую полосу, а открытые двери, движение людей между машинами и маневры для парковки создают опасные ситуации на дороге, говорит читатель.

По его словам, о ситуации каждый день несколько раз сообщают в Центр тревоги, но полиция не помогла решить проблему, а лишь установила запрещающий знак.

"Тупое нарушение закона стало нормой, что, по всей видимости, не изменится, пока не случится серьезный несчастный случай", — констатирует читатель.

Он подчеркивает, что всего лишь в 400 метрах от озера Валдеку находится парковочная зона, которая соответствующе отмечена знаками. "Однако маленькая прогулка для одурманенных жарой людей — слишком сложно по сравнению с опасной ситуацией на дороге", — вздыхает читатель.