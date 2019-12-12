ВИДЕО: Зеленые и социал-демократы провели акцию перед Таллиннским горсобранием

Как передает пресс-служба социал-демократов, участники акции спросили у председателя горсобрания Тийта Терика, припарковавшего свою машину у здания на зарезервированном парковочными конусами месте, почему он не приехал на заседание на автобусе? Терик признал, что график движения автобусов не позволяет ему достаточно быстро совершать рабочие поездки. По оценке участников акции, это лишь подтверждает наличие проблем с общественным транспортом, и что эта сфера нуждается в дополнительных инвестициях.

Зеленые недавно предложили сократить в бюджете Таллинна на следующий год различные ненужные расходы, чтобы направить освободившиеся средства в сферу общественного транспорта.

„Уменьшив расходы на городские медиа, урезав миллионы евро, выделенные на якобы закрытое Таллиннское телевидение и отказавшись от целого ряда других бессмысленных расходов, можно было бы увеличить запланированный на следующий год бюджет общественного транспорта по меньшей мере на 5 процентов“, – сказал член правления Партии зеленых Йоонас Лакс.

На прошедшем в этот понедельник заседании финансовой комиссии горсобрания эти предложения поддержки не нашли.