24.06.2019, 13:34

ВИДЕО | "Завис" в соцсетях? Парень лежал на шоссе и смотрел в телефон

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rus.delfi.ee
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Читатель Delfi прислал заспись с камеры видеорегистратора, на котором видно, что на краю шоссе лежит молодой человек и смотрит в телефон. Читатель отмечает, что парень подверг свою жизнь серьезной опасности, так как его можно было очень просто переехать.

Читатель отмечает, что парень лежал в зоне с разрешенной скоростью в 90 км/ч. Водитель проехал мимом и остановился, но к тому моменту парень уже сам встал с дороги и ушел.

По его оценке, это мог быть один из празднующих Яанову ночь в Пюхаярве.

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