ВИДЕО | "Завис" в соцсетях? Парень лежал на шоссе и смотрел в телефон

Читатель отмечает, что парень лежал в зоне с разрешенной скоростью в 90 км/ч. Водитель проехал мимом и остановился, но к тому моменту парень уже сам встал с дороги и ушел.

По его оценке, это мог быть один из празднующих Яанову ночь в Пюхаярве.