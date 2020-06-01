ВИДЕО: Завершен второй этап весенней уборки в столичном Кристийне

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе отметил, что в нынешнем году уровень благоустройства, уборки и содержания улиц повысился. ”Мы приступили к работам по уборке в нашем районе еще в конце марта, и тогда же был сразу запланирован второй этап в конце мая. В его рамках была произведена уже вторая в этом году мойка улиц. Она проводится прежде всего для уменьшения содержания частиц пыли в воздухе, а также для очистки мест, в которых не могут навести порядок механизмы. Поскольку обычно жители района паркуют свои автомобили вдоль улиц, то мы обратились к автовладельцам с просьбой переставить их на время уборки”, — сказал Рийбе, поблагодаривший всех, кто сумел откликнуться на просьбу управы района.

Работы по уборке и мойке улиц в Кристийне произведены работниками предприятия Tänavapuhastuse AS, за 4 дня было израсходовано свыше 312 тонн воды.