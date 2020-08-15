ВИДЕО | Застрявшая в Таиланде жительница Эстонии: цены на аренду упали — дом дешевле ласнамяэской однушки

“В начале марта приехали, неделю побыли — и вот, началась вся эта эпопея с границами. Билеты на обратный рейс у нас уже были на начало мая. Думали, что к тому времени все утрясется”, — рассказывает Имилия Львова, находящаяся сегодня в Таиланде с мужем и полуторогодовалым сыном. Семья осталась в Таиланде. Приходится ждать, когда ситуация нормализуется и авиарейсы возобновятся.

Эвакуационный рейс в Эстонию дорогой — 2400 евро на человека. Поскольку Имилия и ее муж — граждане России, была возможность вылететь туда спецрейсом. Билет на одного стоил 400 евро. Однако они отказались от этой возможности, поскольку в самой России ехать некуда. За помощью к Министерству иностранных дел семья пока не обращалась.

– Тем более, у нас жилье оплачено до начала мая. А так как у нас были средства на то, чтобы пробыть здесь еще несколько месяцев, то мы просто ждали. У нас был вариант обратиться к России, потому что российским гражданам она предлагала помощь. Но тогда пришлось бы соглашаться на эвакуационный рейс и улетать отсюда. Если бы мы сорвались, то потеряли бы деньги. Дальше, соответственно, продлевали жилье. Но здесь хорошо, туристов практически не осталось. Цены на жилье упали на 50-70%, и сейчас мы платим всего 240 евро. Дом с большой террасой и одной спальня. Интернет и вода включены в стоимость. А до моря идти всего минуты три пешком”, — поясняет Имилия и приводит в сравнение Ласнамяэ, где аренда однокомнатной квартиры выходит значительно дороже. Она также добавляет, что в 50-60 евро в месяц обходится еще и аренда мотороллера.

По ее словам, в Таиланде фрукты дешевые, да и вообще еда недорогая. Например, три шашлыка стоят меньше одного евро.

Имилия признается, что поначалу они хотели вернуться:

– Были настроены, конечно, лететь домой, но потом расслабились. Теперь даже наслаждаемся. Когда еще будет такое время, что народу на пляже очень мало, а цены такие дешевые? — задается риторическим вопросом девушка.

Всем Туристам, которые вынуждены оставаться в Таиланде, государство автоматически продлило срок действия визы до 26 сентября. После этой даты необходимо будет либо покинуть страну, либо официально изменить свой визовый статус.