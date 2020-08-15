15.08.2020, 11:43

ВИДЕО | Застрявшая в Таиланде жительница Эстонии: цены на аренду упали — дом дешевле ласнамяэской однушки


Роман Старапопов
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Семья из Эстонии уже полгода не может dthyenmcz из Таиланда из-за пандемии коронавируса. Закрытие границ даже оказалось им на руку и сейчас семья наслаждается в Таиланде.

“В начале марта приехали, неделю побыли — и вот, началась вся эта эпопея с границами. Билеты на обратный рейс у нас уже были на начало мая. Думали, что к тому времени все утрясется”, — рассказывает Имилия Львова, находящаяся сегодня в Таиланде с мужем и полуторогодовалым сыном. Семья осталась в Таиланде. Приходится ждать, когда ситуация нормализуется и авиарейсы возобновятся.

Эвакуационный рейс в Эстонию дорогой — 2400 евро на человека. Поскольку Имилия и ее муж — граждане России, была возможность вылететь туда спецрейсом. Билет на одного стоил 400 евро. Однако они отказались от этой возможности, поскольку в самой России ехать некуда. За помощью к Министерству иностранных дел семья пока не обращалась.

– Тем более, у нас жилье оплачено до начала мая. А так как у нас были средства на то, чтобы пробыть здесь еще несколько месяцев, то мы просто ждали. У нас был вариант обратиться к России, потому что российским гражданам она предлагала помощь. Но тогда пришлось бы соглашаться на эвакуационный рейс и улетать отсюда. Если бы мы сорвались, то потеряли бы деньги. Дальше, соответственно, продлевали жилье. Но здесь хорошо, туристов практически не осталось. Цены на жилье упали на 50-70%, и сейчас мы платим всего 240 евро. Дом с большой террасой и одной спальня. Интернет и вода включены в стоимость. А до моря идти всего минуты три пешком”, — поясняет Имилия и приводит в сравнение Ласнамяэ, где аренда однокомнатной квартиры выходит значительно дороже. Она также добавляет, что в 50-60 евро в месяц обходится еще и аренда мотороллера.

По ее словам, в Таиланде фрукты дешевые, да и вообще еда недорогая. Например, три шашлыка стоят меньше одного евро.

Имилия признается, что поначалу они хотели вернуться:

– Были настроены, конечно, лететь домой, но потом расслабились. Теперь даже наслаждаемся. Когда еще будет такое время, что народу на пляже очень мало, а цены такие дешевые? — задается риторическим вопросом девушка.

Всем Туристам, которые вынуждены оставаться в Таиланде, государство автоматически продлило срок действия визы до 26 сентября. После этой даты необходимо будет либо покинуть страну, либо официально изменить свой визовый статус.

Маски обязательны

Ношение масок в таиландских магазинах обязательное. Без них просто не пускают.

– В Азии все любят в масках ходить, и так было даже без всякой пандемии, — подмечает Имилия. — Многие используют маски для защиты от пыли, особенно, когда едешь на байке, чтобы не загорать лишний раз, потому что солнце тайцы не любят. Очки, кепка, маска — вот так они ходят.

По ее словам, во время разгара пандемии тайцы испытывали сильную социальную напряженность из-за большого количества туристов. Многие тайцы считают, что коронавирус завезли гости из других стран.

– В апреле-марте здесь было не очень приятно: от иностранцев шарахались, как от огня. Побаивались. Обычно Таиланд — страна улыбок, все очень дружелюбные. А тут чувствовалось особое напряжение, — припоминает Имилия и признает, что поначалу на призывы властей носить маски не обращала внимания, поскольку сама по улице ездит на мотороллере и в шлеме “fullface”, полностью закрывающем лицо. — А если надеть еще и маску, то в таком шлеме вообще дышать будет нечем. Как-то по нашей деревне ездила без маски. Вдруг меня подрезает встречный байк. Водитель-таец замахал руками, показывая, что маску надо обязательно надеть, — рассказывает девушка. — После этого случая стало немного страшновато. Стала носить маску, чтобы лишний раз никого не раздражать. А в другой раз увидела, как один местный житель подошел к другому, который не надел маску, и начал на него кричать, толкать в плечо, мол, у тебя маски нет.

Весной полиция на дорогах останавливала машины и мотороллеры и проверяла, надевают ли люди маски. Сейчас градус напряжения у местных по отношению к туристам спал.

Во время разгара пандемии рестораны бесплатно раздавали еду нуждающимся. Продукты, естественно, тайские, самые простые: рис, лапша, супчики. Но, как отмечает Имилия, иногда встречалась курица и даже кальмары. Там же можно было оставить и пожертвование.

Сфера туризма в Таиланде пострадала, пожалуй, больше всего, ведь в обслуживании там всегда задействовано очень много людей.
На прощание Имилия рассказала:

– Сейчас, насколько я знаю, работники из сферы туризма до конца года будут получать дотации. Устраивали какое-то голосование среди местных жителей. 90% тайцев не хотят, чтобы туристы приезжали. Они боятся, что снова привезут заразу. Мы также разговаривали и с людьми, которые занимаются туристическим бизнесом. Вот они, наоборот, очень ждут туристов, потому что работы и денег нет. Говорят, что до нового года дотянут, а дальше уже возникает вопрос: “Что делать?”

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