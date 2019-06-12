ВИДЕО: "Зарплата шахтера очень хорошая". Мартин Хельме посетил Ида-Вирумаа

Министр финансов Мартин Хельме за первые два месяца в должности встречался с администрацией Eesti Energia, пожалуй, больше, нежели любой его предшественник за этот промежуток времени. Вчера же Хельме провел в Ида-Вирумаа целый день: он знакомился с работой энергетической фирмы и пообщался с шахтерами.