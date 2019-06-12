12.06.2019, 10:50
ВИДЕО: "Зарплата шахтера очень хорошая". Мартин Хельме посетил Ида-Вирумаа(43)
Министр финансов Мартин Хельме за первые два месяца в должности встречался с администрацией Eesti Energia, пожалуй, больше, нежели любой его предшественник за этот промежуток времени. Вчера же Хельме провел в Ида-Вирумаа целый день: он знакомился с работой энергетической фирмы и пообщался с шахтерами.
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