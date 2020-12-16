16.12.2020, 14:54

ВИДЕО | Замдиректора Департамента здоровья сообщила, когда можно ожидать спада заболеваемости COVID-19

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Каролийна Васли
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Заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма пояснила, что показатели заболеваемости в целом стабилизировались, но это еще не говорит о близкой тенденции снижения. Большую роль здесь будут играть праздники.

Хярма сказала Delfi, что тенденция роста еще сохраняется, но добавляется случаев заражения меньше, чем на прошлой неделе. "Происходит стабилизация. От тенденции быстрого роста мы переходим на медленный рост и затем будем оставаться на том же самом уровне", — описала она вероятный сценарий.

После стабилизации появится надежда на то, что ее сменит тенденция спада. Когда это может случиться? По мнению Хярма, спад может наметиться в конце января.

При положительном сценарии имеется в виду, что в рождественско-новогодние праздники не появится новых очагов COVID-19. Чиновница призывает прислушаться к рекомендациям работников здравоохранения.

В Эстонии по-прежнему высока доля положительных тестов — например, сегодня их было целых 10%. Хярма говорит, что число тестов сейчас стабильно, но нужно иметь в виду, что в основном тестируются те люди, у которых есть явные симптомы. "Каждый второй человек, имеющий симптомы, оказывается COVID-позитивным", — говорит она, отмечая, что к признакам заболевания нужно относиться серьезно.

Хярма подчеркивает, что риск заражения есть везде и у каждого. В настоящий момент не удается определить источник заражения примерно в 40% случаев.

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