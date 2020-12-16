ВИДЕО | Замдиректора Департамента здоровья сообщила, когда можно ожидать спада заболеваемости COVID-19

Хярма сказала Delfi, что тенденция роста еще сохраняется, но добавляется случаев заражения меньше, чем на прошлой неделе. "Происходит стабилизация. От тенденции быстрого роста мы переходим на медленный рост и затем будем оставаться на том же самом уровне", — описала она вероятный сценарий.

После стабилизации появится надежда на то, что ее сменит тенденция спада. Когда это может случиться? По мнению Хярма, спад может наметиться в конце января.

При положительном сценарии имеется в виду, что в рождественско-новогодние праздники не появится новых очагов COVID-19. Чиновница призывает прислушаться к рекомендациям работников здравоохранения.

В Эстонии по-прежнему высока доля положительных тестов — например, сегодня их было целых 10%. Хярма говорит, что число тестов сейчас стабильно, но нужно иметь в виду, что в основном тестируются те люди, у которых есть явные симптомы. "Каждый второй человек, имеющий симптомы, оказывается COVID-позитивным", — говорит она, отмечая, что к признакам заболевания нужно относиться серьезно.

Хярма подчеркивает, что риск заражения есть везде и у каждого. В настоящий момент не удается определить источник заражения примерно в 40% случаев.

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