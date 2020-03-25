25.03.2020, 11:30

ВИДЕО | Закрытие зоопарка, круглосуточные детские сады и другие решения Таллиннской горуправы. Смотрите пресс-конференцию на русском языке

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В среду, 25 марта, прошла пресс-конференция Таллиннской мэрии на русском языке. Речь шла о мерах, предпринимаемых городом для того, чтобы воспрепятствовать дальнейшему распространению коронавируса в Таллинне, а также чтобы обеспечить горожан необходимыми услугами.

В пресс-конференции приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Вадим Белобровцев, который отвечает за сферу образования, вице-мэр Бетина Бешкина, курирующая социальную сферу и городское здравоохранение, а также врач Ида-Таллиннской больницы Константин Ридный.

Михаил Кылварт:

- Отчасти это историческое событие, впервые пресс-конференция проходит на русском языке. Объем информации, который поступает к нашим жителям через СМИ на русском языке, в последнее время неуклонно уменьшался. И мы почувствовали, насколько это неправильно. Я начну с тех решений, которые были приняты буквально в последние дни. Во-первых, это решение о закрытии всех игровых площадок. Меня уже спрашивали, если по постановлению правительства сейчас больше двух человек не имеют права собираться, есть ли смысл закрывать детские площадки? Но дело не только в том, что люди собираются на этих площадках, коммуницируют, дело в том, что происходит контакт с поверхностью, и поэтому риск заражения остается. Естественно, речь только о тех площадках, которые находятся в ведении города. Если они находятся в собственности квартирных товариществ, в частной собственности, то мы обращаемся к вашему благоразумию и просим последовать примеру города. Детские площадки — один из источников передачи вируса.

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Еще одно решение — это закрытие зоопарка. Зоопарк не может оставаться открытым, так как концентрация людей повышается, и число людей превышает требуемые правительством два человека. Несмотря на хорошую погоду и усталость от нахождения дома, мы должны минимально передвигаться и общаться.

Еще одна новость касается частных детских садов. Как известно, Таллинн принял решение о том, что все родители, которые водят детей в муниципальный детский сад, будут освобождены от платы (71 евро в месяц), мы решили поддержать родителей, которые водят детей в частный детский сад, в том же объеме. Как мы будем это делать — направлять средства родителям или детским садам — этот вопрос сейчас просчитывается.
И последнее решение, о котором я хочу рассказать. Несколько месяцев назад от должности председателя правления Ида-Таллинской центральной больницы был освобожден Ральф Алликвеэ. Ему были предъявлены подозрения. Сегодня я хочу сделать предложение восстановить его в должности. Мы сейчас находимся в таком положении, что нам нужны люди со специфическим опытом и с опытом руководящей работы. Мы получили информацию, что подозрения, которые были предъявлены Ральфу Алликвеэ, не содержат личной заинтересованности. Надеюсь, это предложение будет рассмотрено в течение сегодняшнего дня.

Вадим Белобровцев:

Мы знаем, что есть немало детей, для которых обед в школе — это единственное горячее питание в течение дня. С 18 марта мы предлагаем подъехать к школе, забрать термокоробку с едой и дома пообедать. Таким образом мы избегаем очередей, дети не сталкиваются друг с другом и мы соблюдаем все предписания департамента здоровья. Если в начале у нас питалось таким образом около 500 детей, то вчера эта цифра выросла до 1400 детей. Мы видим стабильный рост, не скачкообразный. Мы готовы к тому, чтобы кормить гораздо большее количество детей и дальше. Что касается детских садов, то они продолжают работать, но количество детей в них сильно снизилось, поскольку многие родители остаются с детьми дома. В случае необходимости мы откроем группы круглосуточного ухода за детьми, это касается в первую очередь детей тех родителей, которые находятся, что называется, на передовой: врачи, медсестры, полицейские итд.

Константин Ридный:

Есть две абсолютных правды — главный человек в больнице — это пациент. Самый важный ресурс больницы — это работник медицинской службы. Как акушер-гинеколог хочу успокоить всех пациенток, что ни одна неотложная экстренная помощь не будет отложена. Плановая помощь не отменена, а переведена на дистанционный режим. С каждой беременной, с каждым пациентом связывается врач и сообщает результаты анализов, предупреждает, что нужно делать в экстренных ситуациях.

Традиционно еженедельные пресс-конференции по итогам заседания городских властей проходят по средам на эстонском языке. Таким образом средства массовой информации имеют возможность доводить до сведения широкой аудитории наиболее важные городские решения и сообщать о событиях, которые планируются в столице.

Почти для 45% жителей Таллинна русский язык является родным, и очень важно предоставлять русскоговорящим жителям актуальную информацию как можно оперативнее, особенно в случае чрезвычайной ситуации. Однако возможности для этого постоянно сокращаются.

”В нынешней кризисной ситуации — прежде всего для страны в целом, но и для города — таллиннские власти считают, что такое положение необходимо исправить, так как в перспективе оно может привести к негативным последствиям”, — подчеркнул мэр Таллинна Михаил Кылварт. Также он отметил, что одной из важных задач местного самоуправления является своевременное информирование жителей столицы о принимаемых властями решениях, о жизни города в целом.

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