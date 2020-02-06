ВИДЕО | Закрытие русских школ — демократично к четверти населения Эстонии?

"Это совершенно нормально, если в Эстонии будут только эстоноязычные государственные школы. Мне кажется, ничего страшного в этом нет", — заверила сотрудник Минсоцдел Анна Тислер, которая выразила личное мнение, а не позицию министерства.

"Я к этому отношусь нейтрально. Я училась в эстонской школе, работаю в эстонском коллективе. Мне бы хотелось одного — чтобы местные русские знали эстонский язык. Я работаю со слепыми людьми реабилитологом, когда слепой не знает государственного языка — это как ящик в ящике. Ему очень сложно", — пояснила специальный педагог Юлия Кабанова.

"Некоторые родители боятся, что они потеряют детей. Но они не потеряют, а наоборот, только приобретут, — добавил лидер группы "Свята Ватра" Руслан Трочинский. — Я отдал своего ребенка в эстонскую школу. Дома говорю с ним на украинском, моя мама говорит с ним на русском. Для меня естественно общаться на своем родном языке. Но для меня естественно, живя в Эстонии, говорить по-эстонски".

На вопрос, почему 25% местного населения не имеет право на то, чтобы здесь были русские школы, Трочинский ответил, что не важно, сколько здесь проживает русскоязычных. "Тогда мы должны обучать на грузинском, армянском, украинском. Если мы говорим про демократию, то и один процент равен 25 процентам" .

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