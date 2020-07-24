ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ | Подававший надежды золотой медалист ввязался в масштабный наркобизнес с членом ОПГ Ассара Паулуса

25 июля 2019 года, около половины десятого вечера, на улице Рийа в Тарту открылась столь необычная картина, что участники дорожного движения остановились, чтобы посмотреть на происходящее, а два автомобиля даже столкнулись, пишет Eesti Ekspress.
Речь шла о полицейской операции,в результате которой стражи правопорядка в результате погони остановили в центре города черный автомобиль Volvo C30 и задержали находившегося за рулем молодого человека и сидевшую рядом девушку. Картина задержания напоминала вооруженное ограбление, но это была тщательно спланированная операция.
24-летний водитель Volvo Эйк Кобранд мог бы послужить примером для многих молодых людей. В 2013 году он как представитель успешной ученической фирмы получил приглашение на прием от тогдашнего премьер-министра Андруса Ансипа, а спустя два года как золотой медалист был приглашен на президентский прием. В тот год в Ярвамаа школу с золотой медалью закончили лишь четыре абитуриента. Родители Кобранда — признанные педагоги. Сам он обладает острым умом, участвовал в олимпиадах, занимался спортом, входил в ученическое представительство. В 2017 году молодой человек закончил Тартускую художественную школу по специальности 3D-поделирование. В этой же школе училась его жена Маре Лаубе (25), которая и сидела в тот злополучный день на пассажирском сиденье.
По словам следователя, который вел дело, на первом же допросе Кобранд упал в обморок и ему вызвали скорую. Причина: зависимость от каннабиноидов.
”Первый раз я попробовал марихуану в 16 лет. С 17-18 лет я употреблял практически ежедневно. Также пробовал ЛСД, MDMA, амфетамин,кокаин, метамфетамин”, — рассказал задержанный. Его жена также употребляла коноплю каждый день.
Но полицию интересовало не потребление, а продажа.
Эйку Кобранду не нужно было каждый день ходить на работу, ведь комод в его гостиной был набит деньгами. Всего было найдено около 13 000 евро. В тайнике за диваном — еще столько же.
Издание пишет, что в большой наркобизнес Кобранда привел человек по имени Сийм Суби. 34-летнему Суби завидовали многие. Он разъезжал на черном внедорожнике BMW X5, постоянно путешествовал, на его шее красовалась массивная золотая цепь, а на запястье — золотые часы. При обыске в его доме было найдено в общей сложности 42 000 евро наличными.
Официально Суби зарабатывал на жизнь предпринимательством. Он руководил фирмой, занимавшейся поставкой рабочей силы в Норвегию. Как сказал он сам, бизнес давал ему около половины всего дохода. ”Ввиду предпринимательской деятельности у меня не было нужды в деньгах и отсутствовала необходимость заниматься продажей марихуаны. Я очень сожалению, что ввязался в наркобизнес”, — сказал он следователям. Примечательно, что все имущество Суби было записано на других людей. Например, владельцем фирмы и приобретенной для строительства нового дома земли по бумагам была его сестра. При этом женщина продолжала покрывать брата даже тогда, когда сам он уже во всем признался правоохранительным органам.
Ранее Сийм Суби в уголовном порядке наказывался четыре раза. Последний раз он получил три года и шесть месяцев тюрьмы за мошенничество, налоговые преступления, хранение наркотических веществ в большим объемах, а также принадлежность к ОПГ Ассара Паулуса. За решеткой Суби провел почти два года и в январе 2016 года вышел под электронное наблюдение, хотя сама тюрьма была против. Суд же решил поверить Суби, который обещал исправиться.
Наркополиция задержала Суби 3 июля 2019 года, то есть через неделю после задержания Кобранда. Анализ мочи показал, что мужчина употребил кокаин. Сначала Суби от дачи показаний отказался, но уже через пару месяцев защебетал как птичка.
Он рассказал, что в 2017 году знакомый спросил его, где можно купить коноплю (имя знакомого Суби не раскрывает, в переписках он выступал под ником Donald Duck). Суби связался с проживающим в Тарту Андреем Королевым, который по слухам занимался подобного рода делами. ”Андрей сказал, что есть вариант приобрести марихуану, которую привозят из Испании. Вроде бы или сам Андрей, или кто-то из его знакомых периодически доставляет в Эстонию”, — сказал Суби.
Продажа вещества происходила по всем правилам конспирологии. Стороны не звонили друг другу и не посылали сообщений, а пользовались мобильным телефоном, на который было установлено специальное приложение для сверхконфиденциального общения (например, сообщения стираются через 30 секунд после прочтения). Цепочка была следующей: Королев общался с Суби, Суби — с ”Дональдом Даком”, а ”Дональд Дак” в свою очередь завербовал Эйка Кобранда.
Кобранд не знал, от кого он получает наркотики. Он ехал в центр города, парковался в условленном месте, оставлял двери авто незапертыми и уходил на полчаса. Когда он возвращался, в его машине уже лежал большой пакет с коноплей. Часть вещества он продавал сам, часть передавал ”Дональду Даку”, часть Суби. С каждого проданного килограмма Суби хотел иметь по 10 000 евро.
Примечательно, что Королев умер 23 июля прошлого года. Не исключено, что именно поэтому Суби и назвал его имя, хотя следователи говорят, что они действительно могли вести друг с другом дела.
В феврале 2018 года ”Дональд Дак” оказался за решеткой в связи с другим наркопреступлением. Но на этом все не закончилось. Суби знал, на каком автомобиле возят наркотик и отыскал Кобранда. Объемы стали расти. За раз Кобранд мог привезти в Тарту 10-15 кг марихуаны.
Поймали Кобранда, можно сказать, случайно. В марте прошлого года в одном из частных домов Таммелинна проходила молодежная вечеринка. Владельцу дома не понравилось, что один из участников стал курить запрещенные вещества, и все закончилось вызовом полиции. Выяснилось, что двое молодых людей принесли с собой марихуану и экстази. Наркотики были приобретены недалеко от тартуского профтехучилища. Пр помощи установленных на здании школы камер наружного наблюдения стражи порядка вышли на Мартина Халлопа, который оказался постоянным клиентом и дилером Эйка Кобранда.
За Халлопом, а вскоре и за Кобрандом установили слежку. Круг подозреваемых ширился и в итоге на скамье подсудимых оказалось 16 молодых людей плюс Маре Лайбе.
”Все они понимали, что то, что они делали, неправильно”, — говорит помощник прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Яане Паюс.
"Эйк Кобранд знал, что дело дрянь, но сразу он нам всего не рассказал, — вспоминает следователь. — Важно, что он сообщил о конспиративной квартире, где у него лежало пять килограммов конопли. Ему это пригодилось, поскольку если человек сотрудничает, то мы идем ему навстречу”.
Суби оказался более разговорчивым и раскрыл цены и объемы. По подсчетам полиции, всего было продано как минимум 84 кг марихуаны. Криминальная прибыль Суби составила более 760 000 евро. Полиция отмечает, что это лишь те цифры, в которых они могут быть уверены и что на самом деле наркобизнес мог быть еще масштабнее.
Судья Ингери Тамм вынесла решение в январе этого года. Суби получил семь с половиной лет реального тюремного заключения, Кобранд — шесть лет. Суби должен заплатить государству полмиллиона евро, Кобранд — 60 000. Третьим за решетку (на шесть лет) отправился Койт Товер, который, находясь на испытательном сроке, приобрел более полутора килограммов конопли. Остальные обвиняемые, в том числе Маре Лаубе, получили условные сроки.
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